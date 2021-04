Rus worstelt op gravel Bogotá met haar opslag, maar wurmt zich wel langs Bara

Bara, die op ITF-niveau negen toernooien op gravel (20 finales) op haar naam heeft staan, kwam er in de eerste set aanvankelijk niet aan te pas. Rus stond in een mum van tijd met 5-1 voor, waarna ze het door flink wat afzwaaiers toch nog even lastig kreeg.

Veel variatie zat er niet in het spel van Rus en de Roemeense deed lang niet veel meer dan de bal terugslaan, hopend op weer een Nederlandse mispeer.

Zeven breaks en vijftien dubbele fouten

Na zeven breaks in set drie serveerde Rus, die in totaal vijftien dubbele fouten produceerde, voor de match, maar Bara brak haar voor de vierde keer om vervolgens zelf ook weer haar opslag in te leveren.