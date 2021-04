Sneltest voor wie naar evenement wil: zo gaat het in zijn werk

Ze krijgen dan een sneltest die door het RIVM is goedgekeurd en de uitslag volgt via de e-mail binnen een uur. Bezoekers hoeven niet voor de tests te betalen.

Via de site testenvoortoegang.nl van Stichting Open Nederland kunnen mensen die een kaartje hebben voor een activiteit of evenement een afspraak maken (en niet bij bijvoorbeeld de GGD).

Bij een negatieve test krijgen ze een code, die in de CoronaCheck-app kan worden omgezet in een testbewijs. De uitslag is 40 uur geldig. Is deze negatief, dan kan de geteste persoon dus binnen 40 uur naar het evenement of de activiteit.

Is de test positief, dan meldt de testaanbieder dit bij de GGD. "Volg direct de richtlijnen van het RIVM. De GGD belt je voor het bron- en contactonderzoek. Je hoeft zelf de GGD niet te bellen en geen aanvullende test te doen", staat op de site testenvoortoegang.nl.