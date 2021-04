Formatie dag 20: opnieuw beginnen met oudgediende Tjeenk Willink

Formatie - NOS

Tjeenk Willink komt aan op het Binnenhof - NOS

Daar kwam hij aan het begin van de avond in een taxi het Binnenhof oprijden, alsof hij er nooit weg is geweest. Herman Tjeenk Willink (79) moet de kabinetsformatie vlottrekken. De PvdA'er, minister van Staat en als ambtenaar al betrokken bij de formatie in 1972, is door de Tweede Kamer gevraagd om een uitweg uit de impasse te vinden. Zijn naam kwam naar buiten na een gesprek tussen de 17 fractievoorzitters en Kamervoorzitter Arib, vanochtend. Zo'n zelfde gesprek was er ook al op 18 maart, de dag na de verkiezingen. Maar zoals bekend leverde de toen gekozen strategie uiteindelijk een fiasco op, nadat verkenner Ollongren per ongeluk in haar stukken liet kijken. Het voorstel om Tjeenk Willink te benoemen tot informateur komt van D66. De partij van Sigrid Kaag heeft het voortouw in de onderhandelingen, nadat een meerderheid vorige week een motie van afkeuring aannam tegen VVD-leider Rutte. Die motie was ingediend door Kaag.

Tjeenk Willink nadat hij uit handen van Kamervoorzitter Arib zijn opdracht had gekregen - ANP

In het debat dat vanmiddag werd gehouden zei Kaag dat er behoefte is aan een schone lei, rust en een zorgvuldig proces. Daar moet Tjeenk Willink voor zorgen. Ze liet zich niet uit over de vraag of ze, na die motie van afkeuring, nog wel wil onderhandelen met Rutte. "Ik ga de gesprekken in vanaf het nulpunt, zonder verwachtingen. Dat is het meest zuivere", zei Kaag. Coalitiepartner ChristenUnie wil niet meer in een kabinet met Rutte als premier. Kaag vindt het niet het moment om zich uit te spreken over het wel of niet uitsluiten van Rutte:

Kaag wil het niet hebben over poppetjes of het uitsluiten van Rutte - NOS

VVD-leider Rutte maakte wel meteen duidelijk dat hij namens zijn partij de gesprekken zal voeren, en niemand anders. Hij wil dat er zo snel mogelijk gesproken wordt met de informateur over het herstel van vertrouwen. Van de burgers in de politiek, maar ook van de partijen onderling. "De rode draad is het thema macht en tegenmacht", volgens Rutte. Het gaat daarbij om de relatie tussen het kabinet en de Tweede Kamer en hoe gedetailleerd regeerakkoorden zijn.

Politiek verslaggever Ron Fresen: "De formatie zit niet meer zo vast als voor het weekend. Een aantal grote partijen heeft tijdens de Paasdagen de knopen geteld en de conclusie is dat het niet gelukt is om Rutte zo zwaar te beschadigen dat hij opstapt. Daarom gingen D66 en CDA vandaag vooral op zoek naar een uitweg. Ook bij de PvdA en GroenLinks proef je dat de deur niet helemaal dicht zit voor regeren met Rutte. Ze moeten ook wel, want de VVD laat Rutte niet vallen en een echt alternatief, een coalitie zonder de VVD, is er niet. Daarom proberen ze via de inhoud de draai te maken. Ze willen kijken of er met Rutte een stevig plan te maken is voor een nieuwe bestuurscultuur, met meer macht voor de Tweede Kamer. De kansen voor Rutte zijn weer iets gestegen, maar hij zal echt moeten laten zien dat hij die nieuwe cultuur wil. Hij moet zijn vierde kabinet met goed gedrag als het ware verdienen. En in het debat bleek dat de wonden nog vers zijn, dus het is niet zo dat we nu weer op de oude voet doorgaan. Nieuwe verkiezingen, zoals sommige oppositiepartijen willen, liggen nu niet voor de hand. Dan zou de politiek al na een paar weken tegen de kiezer zeggen: we komen er niet uit, zegt u het maar. Dat vinden de meeste partijen een brevet van onvermogen."