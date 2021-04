Deceunincks Lefevere zoekt nog sponsors, maar bindt wel Evenepoel tot 2027

Als iemand de Vlaamse harten sneller doet kloppen sinds zijn stormachtige entree in het profpeloton, dan is het Remco Evenepoel. Velen zien in hem een zekere eindwinnaar van een grote ronde, al moet de 21-jarige Evenepoel zijn eerste grote ronde nog rijden.

Opmerkelijk genoeg luidde teambaas Patrick Lefevere in Belgische media onlangs nog de noodklok over het voortbestaan van zijn ploeg. De contracten van zijn succesformatie lopen aan het einde van dit seizoen namelijk af.

Bovendien suggereerde hij dat er genoeg kapers op de kust zijn. Zo zou Ralph Denk, manager van de Duitse ploeg Bora-hansgrohe, al interesse getoond hebben in het overnemen van de volledige wielerploeg mocht het niet lukken een sponsor te krijgen. Zijn voornaamste doelwit daarbij: Evenepoel.

Getuige de contractverlenging van vandaag zal het zeker zover niet komen. "Dit is een belangrijke stap voor de toekomst en voor de ploeg", aldus Lefevere in het persbericht. "Iedereen weet waar Remco toe in staat is en hoe getalenteerd hij is. Hij is hier gelukkig en mijn belangrijkste rol is om hem gelukkig te houden en de juiste mensen om hem heen te houden."

Veertien zeges in amper anderhalf seizoen

Nadat hij op buitengewoon indrukwekkende wijze wereldkampioen werd op de weg en in de tijdrit bij de junioren, maakte de 18-jarige Evenepoel in 2019 direct de overstap naar het profpeloton.

Inmiddels heeft hij al veertien profzeges achter zijn naam, waaronder het EK tijdrijden, de Clasicá San Sebastián en vijf etappekoersen van een week.