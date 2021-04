Oranje maakt zich op voor 'toptegenstander' Spanje: 'Maar wij hebben Martens'

"Ze hadden op het afgelopen WK een beetje pech, omdat ze Amerika al vroeg tegenkwamen in het toernooi (Spanje werd in de achtste finales uitgeschakeld door de latere wereldkampioen, red.). Maar ik zie ze in de toekomst wel prijzen gaan pakken. Spanje is een van de meest technische voetballanden van de wereld."

In aanloop naar de Olympische Spelen staan er voor de Oranjevrouwen komende week twee oefenwedstrijden op het programma, te beginnen met de wedstrijd in en tegen Spanje van aanstaande vrijdag. "We gaan tegen een toptegenstander spelen", weet Lieke Martens, speelster van FC Barcelona.

Volgens Martens moet Oranje met name uitkijken voor Jennifer Hermoso, topscoorster allertijden van Spanje. "Elke Spaanse speelster is heel technisch, maar Jenni is nog net wat technischer dan de meesten. Ze is moeilijk van de bal te krijgen en kan in kleine ruimtes zomaar een doelpunt maken."

Dynamische ploeg

Doelvrouw Sari van Veenendaal denkt eveneens dat het vrijdag geen makkelijke wedstrijd gaat worden voor Nederland. "We weten dat Spanje een heel dynamische ploeg is en veel kwaliteiten heeft. Dat kun je ook aan Barcelona zien. Dat is een topploeg, maar het is wel fijn dat wij met Lieke hun beste speelster in ons team hebben."

Na het oefenduel met Spanje reist Oranje weer terug naar Nederland. Op dinsdag 13 april wacht dan de volgende oefenwedstrijd, in Nijmegen tegen Australië.