Champions League gaat beslissende fase in: Real-Liverpool en Man City-Dortmund

Ga er maar eens goed voor zitten, want de Champions League komt nu echt in de beslissende fase. Vanavond om 21.00 uur zijn de eerste kwartfinales van het miljoenenbal. Het schier ongenaakbare Manchester City ontvangt het zwoegende Borussia Dortmund, dat natuurlijk wel de felbegeerde topscorer van de Champions League in de gelederen heeft: Erling Haaland.

En Real Madrid, vanochtend opgeschrikt door een positieve coronatest van verdediger Raphaël Varane, neemt het op tegen Liverpool. Welkom bij het liveblog!