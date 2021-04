Arbiter Hategan eist hoofdrol op in Manchester • Real speelt met slordig Liverpool

Er zijn inmiddels tien minuten gespeeld en er is eigenlijk nog niets noemenswaardigs gebeurd in Manchester. En dus kunnen we nog iets opmerkelijks vertellen over arbiter Hategan. Wist je namelijk dat hij ook in 2012 al onbedoeld onderdeel werd van een grote discussie rond racisme op de internationale velden.

In het groepsduel in de Champions League tussen CSKA Moskou en Manchester City beklaagde City-middenvelder Yaya Touré zich namelijk in woord en gebaar over de oerwoudgeluiden die zijn kant op kwamen. Hategan liet de wedstrijd echter doorspelen, waarvoor hij achteraf veel kritiek kreeg. De UEFA vond echter dat de Roemeen juist had gehandeld.

Manchester City - Borussia Dortmund 0-0