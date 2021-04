Koopmeiners mild gestraft voor rode kaart; beschikbaar voor Ajax-AZ

AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners is voor één duel (plus één voorwaardelijk) geschorst vanwege de rode kaart die hij zaterdag kreeg na een grove overtreding op Vangelis Pavlidis van Willem II.

De middenvelder ontbreekt zaterdag in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam, maar is wel inzetbaar in de volgende ontmoeting van AZ. Dat is de topper op 25 april in Amsterdam tegen Ajax.

In theorie zou Ajax in dat duel kampioen van Nederland kunnen worden. Dan moeten de Amsterdammers wel foutloos blijven in het uitduel met RKC Waalwijk (11 april) en de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht (22 april). Ook moeten AZ en PSV in hun eerstvolgende duel punten laten liggen.