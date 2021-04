Paasbaby bij breedlipneushoorns in Burgers' Zoo

In Burgers' Zoo in Arnhem is afgelopen weekend een neushoornjong geboren. Volgens de dierentuin kwam zuigeling Douwe op Eerste Paasdag om 07.44 uur "kerngezond" ter wereld.

De babyneushoorn is het vierde jong van de 17-jarige moeder Izala, die in 2013 vanuit Zweden naar Arnhem verhuisde. De zwangerschappen van Izala zijn bijzonder, omdat het eerder in de Zweedse dierentuin Kolmården niet lukte om haar zwanger te krijgen.

Volgens Burgers' Zoo ontwikkelde Izala geen cyclus, waarschijnlijk door stress. Izala woonde samen met haar dominante moeder en dat leidde tot "sociale hormonale onderdrukking", zeggen biologen van Burgers' Zoo nu. Sinds het vrouwtje in Arnhem is baart ze met succes jongen.

De nieuwste aanwinst van de dierentuin blijft de komende tijd nog op stal. Daar kan het dier rustig aan mensen wennen. "Als het weer het toelaat, zal het diertje met zijn moeder al spoedig naar buiten gaan, waar het de eerste maanden in een groot buitenverblijf achter de schermen verblijft", zegt de dierentuin.

Fokprogramma

De neushoornpopulatie gaat in het wild hard achteruit, omdat er op de dieren wordt gejaagd. In Europa loopt in 84 dierenparken een fokprogramma voor breedlipneushoorns. Per jaar worden er in heel Europa tien tot vijftien dieren geboren.

De Arnhemse dierentuin behoort tot de succesvolste neushoornfokkers. Sinds 1998 werden in Arnhem twaalf breedlipneushoorns geboren. Daarmee staat het in de top vijf van meest succesvolle fokprogramma's van Europa.