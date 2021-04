Door met Rutte als of niet? Niet alle partijen sluiten hem uit

GroenLinks en PvdA, twee partijen die in een coalitie over links passen, verwezen vandaag vooral naar afgelopen donderdag. Op de herhaalde vraag "sluit u hem uit?" aan PvdA-leider Lilianne Ploumen, antwoordde die: "We hebben de motie van wantrouwen gesteund". Geen ondubbelzinnig uitsluiten dus, wat er in Den Haag op duidt dat er enige ruimte is.

Hoewel iedereen behalve de huidige regeringspartijen nog geen week geleden het vertrouwen opzegde in de demissionair premier, lijkt een kabinet-Rutte 4 niet ondenkbaar. Rutte is nog steeds de leider van verreweg de grootste partij, en al met al zijn er nog best wat partijen die hem niet afschrijven.

De formatie is weer opgestart, met Herman Tjeenk Willink die voor de zoveelste keer betrokken wordt bij een kabinetsformatie. Hij gaat met de zeventien gekozen partijen praten en een belangrijke vraag aan zestien daarvan is: kunnen jullie nog met de VVD mét Mark Rutte in zee?

We gaan nu een proces in om te kijken wat er allemaal kan.

Jesse Klaver laat ook ruimte. Hij ziet nu geen heil in een kabinet-Rutte. "Een nieuwe bestuurscultuur met Rutte als premier, dat zien we niet voor ons." Maar ook: "We gaan nu een proces in om te kijken wat er allemaal kan." Op als-dan-vragen wilde de GroenLinks-leider verder niet ingaan. Een klein kiertje dus.

Dat was ook te zien bij JA21, de partij die Rutte ergens aan het begin van het mislukte verkenningsproces (al dan niet om tactische redenen) noemde als mogelijk coalitiepartner. "De deur staat niet open, maar ook niet dicht", zei fractievoorzitter Joost Eerdmans vandaag. Maar van de zetels van JA21 gaat het waarschijnlijk niet afhangen.

Wel van D66, de tweede partij en tot nu toe samen met de VVD voortrekker in de formatie. Partijleider Sigrid Kaag houdt overduidelijk een opening voor Rutte. "Het is een fase die rust moet brengen en de gelegenheid om vertrouwen tussen de partijen te kunnen herstellen", zei ze over de vandaag gestarte informatieronde. En ook nog: "Als de vraag is 'sluit u Rutte uit?', dan is dit niet het juiste moment om daarop te antwoorden."

Even afkoelen

Ruttes formatiefavoriet CDA, met wiens Kamerlid Pieter Omtzigt het allemaal begon, sluit Rutte ook niet uit. "Het belangrijkste is dat Den Haag nu even afkoelt", was vandaag het antwoord van partijleider Hoekstra op de uitsluitvraag.

De fractievoorzitters aan het woord over poppetjes, vertrouwen en afkoelen: