Kamermeerderheid voor D66-voorstel Tjeenk Willink te benoemen tot informateur

D66-leider Kaag heeft in het Kamerdebat over de formatie gezegd dat zij die gesprekken vanuit "een nulpunt" zal beginnen. "Dat is het meest zuivere in dit proces", zei zij. D66 nam het voortouw in de nieuwe ronde formatiegesprekken en stelde voor Herman Tjeenk Willink tot informateur te benoemen.

Een meerderheid heeft daarmee ingestemd, al zijn er bezwaren. Bijvoorbeeld bij Denk, over de "niet echt frisse wind" waar de doorgewinterde informateur voor staat. Alleen de PVV, Forum voor Democratie en de BoerBurgerBeweging (BBB) stemden tegen.

Kaag wil dat Tjeenk Willink in drie weken onderzoekt of er voldoende vertrouwen opgebouwd kan worden om aan een inhoudelijk formatieproces te beginnen. Maar het moet wat haar betreft ook meteen gaan over een nieuwe politieke bestuurscultuur, met meer openheid.

Verschillende oppositiepartijen vroegen haar of die gesprekken wel kunnen na vorige week. Kaag zegt dat dat kan, omdat zij niet meteen over de 'poppetjes' wil praten maar over de inhoud.

Kaag: "Als u mij vraagt 'sluit u de heer Rutte uit?', dan zeg ik dat dit niet het moment is om daarop te antwoorden. Er zal wel heel veel vanuit de heer Rutte moeten gebeuren. Het proces moet zorgvuldig en rustig verlopen en ik ga niet vooruitlopen."