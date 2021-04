Racisme-rel in Spaans voetbal ontaardt in gênant welles-nietes-spelletje

In het rapport van de scheidsrechter, waaruit blijkt dat niemand van de arbitrage de woorden van Cala heeft gehoord, stond het volgende: "In de 29ste minuut stopte ik de wedstrijd vanwege een confrontatie. Diakhaby vertelde me woord voor woord "Hij noemde me negro de mierda" en verwees naar Juan Cala van Cádiz."

De wedstrijd lag een minuut of twintig stil alvorens de spelers van Valencia zonder Diakhaby terug het veld opkwamen, de wedstrijd uitspeelden en met een 2-1 nederlaag aan de broek de kleedkamer weer opzochten. Er gaan verschillende verhalen over de reden waarom ze terugkwamen, maar daarover later meer.

De twee tegenstanders hadden zondagavond tijdens de wedstrijd na een halfuur overduidelijk een woordenwisseling. Diakhaby was des duivels na iets wat Cala had gezegd. Hij kreeg voor zijn emotionele reactie een gele kaart en besloot van het veld te stappen. Dat deden ook zijn medespelers, waarop de scheidsrechter de wedstrijd staakte.

De coach van Cádiz vertelde na afloop dat zijn speler Cala tegen hem had gezegd dat hij Diakhaby niet racistisch had bejegend. In een statement liet Cádiz weten dat het tegen elke vorm van racisme is. Of dat nu bij Cádiz is of ergens anders. Tegelijkertijd twijfelt de club niet aan de eerlijkheid van de spelers en staf.

De Spaanse voetbalcompetitie besloot een onderzoek naar het incident te starten. De hoofdrolspelers hielden zich intussen nog stil, totdat Cala aankondigde dinsdag zijn verhaal te doen in een speciaal belegde persconferentie.

Wat zeggen de hoofdrolspelers?

Kort voordat Cala aan zijn verhaal begon, plaatste Diakhaby een video op Twitter waarin hij vertelt wat er volgens hem is gebeurd. "Een speler beledigde mij met de woorden negro de mierda. Dat valt niet te tolereren. Dit mag niet gebeuren. Niet in het dagelijks leven, maar ook niet in het voetbal."