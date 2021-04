Eind april testen met publiek bij volledige speelronde eredivisie

De clubs in het betaald voetbal hebben toestemming gekregen eind april als test publiek bij wedstrijden toe te laten. In de eredivisie gaat het om de speelronde op 23, 24 en 25 april. Over publiek bij de EK-duels in Amsterdam is nog geen duidelijkheid.

De thuisspelende eredivisieclubs mogen in speelronde 30 een beperkt aantal fans toegang geven. Die moeten wel kunnen aantonen dat ze geen corona hebben. Daarvoor hebben ze een testbewijs nodig. Een week later is de Keuken Kampioen Divisie aan de beurt.

Topduels Ajax-AZ en Feyenoord-Vitesse

De dertigste speelronde van de eredivisie begint op vrijdag 23 april met Willem II-RKC Waalwijk, waar maximaal 2.000 toeschouwers worden toegelaten. In het weekeinde is ook de topper Ajax-AZ, waar 7.500 fans kunnen plaatsnemen. De Amsterdammers kunnen in dat duel kampioen worden.

Bij Feyenoord-Vitesse kunnen 6.500 fans naar binnen.