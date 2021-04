Kabinet: vanaf deze maand evenementen met toegangstesten om samenleving te heropenen

Voetbalwedstrijden, festivals, een theatervoorstelling en een zakelijk congres: vanaf deze maand worden deze Fieldlab-evenementen gehouden, om te kijken of ze coronaproof kunnen worden georganiseerd.

Mensen die ernaartoe willen, moeten een testbewijs laten zien waaruit blijkt dat ze niet besmet zijn met het coronavirus.

Zo mogen er bij een Eredivisiewedstrijd tussen PSV en FC Groningen in Eindhoven 4000 mensen aanwezig zijn en als Ajax het opneemt tegen AZ in Amsterdam, 7500 mensen. Ook gaan door het hele land allerlei musea open voor beperkte aantallen bezoekers.

Bij voorstellingen in de Nationale Opera & Ballet zijn 1600 mensen welkom, in kleinere theaters kleinere aantallen. In de Keukenhof en Artis zijn op meerdere dagen 5000 mensen welkom en ook andere dierentuinen kunnen hun deuren openen voor de proeven.

Ook casino's en speelhallen in het hele land gaan in het kader van de Fieldlab-proeven weer hun deuren openen.