Explosiegevaar in Oosterblokker vanwege gasincident, omgeving ontruimd

Er is een NL-alert verstuurd. Een gebied met een straal van 500 meter in de omgeving van de Essenlaan wordt ontruimd.

In het dorp Oosterblokker, bij Hoorn, dreigt een explosie vanwege een oververhitte gasleiding. Dat gebeurde bij werkzaamheden. Mensen in de omgeving wordt gevraagd het gebied te verlaten.

Wat er precies is misgegaan is onduidelijk. De Gasunie heeft het over een "incident" bij werkzaamheden. Er wordt nu geprobeerd om de temperatuur terug te brengen. Even na 16.00 uur meldde de Gasunie dat medewerkers bij de plek kunnen en dat de druk is afgenomen.

Tussen Hoogkarspel en Hoorn rijden geen treinen. Een medewerker van een school in de buurt zegt tegen NH Nieuws dat de kinderen al naar huis zijn. "Wij moeten het gebied nu verlaten dus dan gaan we dat nu doen."