Tijdens avondklokrellen gesloopte Primera in Den Bosch weer open: 'Ik ben zo blij'

Rekken vol met kaartjes en boeken en tijdschriften weer netjes in de schappen. De Primera in het centrum van Den Bosch is ruim twee maanden de avondklokrellen weer open.

De kantoorboekhandel werd eind januari binnen een paar minuten geplunderd en vernield bij de avondklokrellen in de stad. De schade liep volgens eigenaar Maaike Neuféglise in de tonnen.

Beelden van de vernielde winkel en de verdrietige eigenaar raakten een gevoelige snaar bij veel mensen. Website GeenStijl besloot een inzamelingsactie voor haar te organiseren. Er werd meer dan een ton gedoneerd om de zaak weer te herstellen.

Rolhekken en alarm

"Ik ben zo blij met het resultaat", zegt Neuféglise tegen Omroep Brabant. De winkel was zaterdag klaar. Precies op tijd voor de heropening na de paasdagen. "Het voelt een beetje alsof ik op schoolreisje ga."

De winkel heeft een metamorfose ondergaan. "Nu moest hij toch helemaal worden gestript. Dus hebben we wel even de tijd genomen om te bedenken hoe we het dan wilden inrichten", zegt Neuféglise.

Ze heeft ook gedacht aan de veiligheid. "We hebben veel aanpassingen gedaan. Overal rolhekken laten maken, een nieuw camerasysteem en een nieuw alarm."

Vaste klanten

Neuféglise keek er het meest naar uit om haar vaste klanten weer te mogen ontvangen. "Heel veel mensen komen gewoon dagelijks even langs, voor een krantje of een praatje. We hebben ook echt een buurtfunctie."

Klanten die iets willen kopen, moeten eerst een afspraak maken vanwege de coronamaatregelen. Post en pakketjes mogen wel spontaan worden weggebracht of opgehaald.

Straffen

Na de avondklokrellen in Den Bosch en Rotterdam heeft de politie meer dan 250 mensen aangehouden. Een deel van hen is al veroordeeld tot gevangenisstraffen, werkstraffen en boetes.