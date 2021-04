Van sneeuw naar zon naar hagel naar ijs: waar komt dit wisselvallige weer vandaan?

Gisteren was het weer wisselvallig, maar vandaag ook. Gisteren sneeuwde het in Leeuwarden, maar ook vandaag zijn er weer ongelukken door gladheid:

Op dit moment is het nog heel koud in de gebieden rond de poolstreek. Daarom is Nederland terechtgekomen in een krachtige noordwestelijke stroming met hele koude lucht. Veel kouder dan gemiddeld. "In deze periode is het gemiddeld tussen de 11 en 14 graden." In die koude lucht ontstaan continu buitjes met hagel en sneeuw. Tegelijkertijd is de zon al heel krachtig. "Dus als die buien dan voorbij zijn en de lucht opentrekt, is het contrast heel groot, want dan voelt het opeens weer als lente", zegt Hoebert.

Laten we beginnen met een uitleg over wat er precies met het weer aan de hand is. We hebben nu te maken met een lagedrukgebied boven het noorden van Scandinavië, legt NOS-weervrouw Willemijn Hoebert uit. "Bij een lagedrukgebied waait de wind tegen de klok in. Daarom waait de wind vanaf de Noordpool nu om dat lagedrukgebied naar het zuiden. En daar liggen wij toevallig."

Waar de een vandaag wakker werd met een laagje sneeuw in de tuin, werd de ander wakker met een streepje zon in het gezicht. Het weer is momenteel erg wisselvallig en lijkt te wisselen tussen typisch winter- en lenteweer. Is dat nou zo bijzonder, of valt het wel mee?

Maar hoe bijzonder die wisselvalligheid ook voelt, uniek is dit weer voor deze tijd van het jaar niet. "Ze zeggen niet voor niets: april doet wat 'ie wil. April is altijd een wisselvallige maand geweest, met daarin ook kans op gladheid. De afgelopen drie jaar hebben we toevallig een aprilmaand gehad die soms meer op de zomer leek, daarom is ons gevoel bij april waarschijnlijk nu wat veranderd."

Ook de rest van de dag en morgen zal je nog een paraplu en zonnebril moeten meenemen. In de nacht kan er zelfs een aantal centimeter sneeuw vallen. "In de nacht krijgen we vanuit het noorden te maken met een neerslaggebied. Dat zien we in de kustgebieden vooral terug als regen, maar dieper landinwaarts valt er sneeuw. Misschien wel een paar centimeter, daarom kan het een paar uur wit zijn in de nacht."

Maar omdat het in de loop van ochtend iets minder koud wordt en het gaat regenen, zal het niet heel lang wit blijven. Ook morgen wordt het wisselvallig en wordt de zon afgewisseld met buitjes. Maar omdat de temperatuur iets hoger ligt, is er iets minder sprake van sneeuw en hagel.

Wel gaat de wind weer aantrekken, net als gisteren. In het noordwestelijke kustgebied worden windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur verwacht. "Het gaat flink doorwaaien, en wordt ook echt wel even guur", zegt Hoebert.

Gisteren waaiden al strandhuisjes in zee tijdens een storm aan de Noordzeekust: