Koolmees: gemeenten moeten ruimhartiger omgaan met TONK-regeling

Minister Koolmees wil dat gemeenten ruimhartiger omgaan met de TONK-regeling., Zondag meldde de NOS dat veel minder van die regeling wordt gebruikgemaakt dan verwacht. De TONK is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis bijvoorbeeld hun woonlasten niet kunnen betalen. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten.

In het wekelijkse vragenuur reageerden veel Kamerleden kritisch op de gang van zaken. Zij vinden dat te veel mensen nu achter het net vissen en ook dat er te grote verschillen zijn tussen gemeenten. Ook is het velen een doorn in het oog dat steun vaak wordt afgewezen vanwege het inkomen van de partner. Die 'partnertoets' zou moeten verdwijnen, zegt een deel van de Kamer.

Ruim budget

De demissionair minister van Sociale Zaken erkende dat er veel minder aanvragen zijn dan was voorzien. Hij weet niet precies hoe dat komt, maar is het aan het onderzoeken, onder meer in overleg met de gemeenten. Volgens hem zou het te maken kunnen hebben met de voorwaarden die gemeenten stellen. maar het is ook mogelijk dat mensen bang zijn om steun aan te vragen. Hij benadrukte dat er een ruim budget is.

Koolmees benadrukte dat de TONK pas een maand bestaat en dat het kabinet er bewust voor heeft gekozen gemeenten beleidsruimte te geven. Hij wees er bijvoorbeeld op dat in de ene gemeente de huren hoger zijn dan in de andere. Hij wil de regeling wel verbeteren. "Maar nu zeggen dat alles overhoop moet, is niet mijn plan", zei Koolmees in de Kamer.

De minister wees er ook op dat het kabinet nog werkt aan een aanvullend steunpakket. Koolmees verwacht dat dat in de tweede helft van deze maand klaar is.