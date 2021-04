RIVM: besmettingen dalen in week met 7 procent, kijken of dit doorzet

De afgelopen week is het aantal positieve testen met 7 procent gedaald ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Maar het aantal afgenomen testen daalde ook, met 10 procent naar 498.000. Mogelijk had dat te maken met het paasweekeinde.

"De komende dagen zal duidelijk worden of de daling in het aantal positieve testuitslagen doorzet", schrijft het RIVM in de toelichting bij zijn weekrapportage. Het reproductiegetal was op 22 maart 1,01 (ondergrens 0,99, bovengrens 1,03). Dat betekent dat de epidemie zich op dat moment vrijwel niet meer uitbreidde.

Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, denkt dat we nu midden in de derde golf zitten: "De afgelopen weken hebben we forse toenames gezien bij de besmettingen en de ziekenhuisopnames. Op basis van de meest recente IC-cijfers verwachten we nu dat we half april de piek bereiken. De komende twee weken gaan we zien of we dat uitkomt". Ze benadrukt dat de modellen wel flinke onzekerheidsmarges hebben.

