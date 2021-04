Nachttreinfans willen treinen laten rijden op traject Brussel-Amsterdam-Berlijn-Praag

In de eerste maanden rijdt de trein drie keer per week, daarna bijna dagelijks, zo is de bedoeling. Fietsen kunnen ook mee.

De coöperatie die European Sleeper heet, is gevestigd in Amsterdam en opgericht door twee Nederlanders. "Twee startende ondernemers, met een grote passie voor de nachttrein", schrijven ze op op de website .

Het doel van de coöperatie is meer mensen duurzaam op reis te laten gaan en "mensen laten genieten van de nachttrein als prettig en efficiënt vervoermiddel".

De prijzen van de tickets zijn nog niet bekend. De initiatiefnemers maken zich daar geen zorgen over. "Naar Praag vliegen is niet overdreven goedkoop", zegt Chris Engelsman in Het Parool. "Bovendien zitten in een vliegticket vaak veel verborgen kosten. Je moet bijvoorbeeld naar het centrum van de stad, niet zelden per bus, trein of taxi. Daar komt bij dat je je zowel op de heen- als de terugreis een hotelovernachting bespaart."

Hoelang de reis van Rotterdam of Amsterdam naar Berlijn of Praag duurt is ook nog niet bekend.

De coöperatie werkt samen met een private Tsjechische spoorwegmaatschappij. Op termijn moet een heel netwerk van nachttreinen ontstaan. Wie de coöperatie wil steunen, kan een aandeel kopen.