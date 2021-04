Man van 58 opgepakt voor stelen schilderijen Van Gogh en Hals

In Baarn is vanochtend een man van 58 opgepakt op verdenking van het stelen van schilderijen van Vincent van Gogh en Frans Hals.

De Van Gogh werd gestolen uit het museum Singer in Laren, in de nacht van 30 maart 2020. Het gaat om het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar uit 1884. Het doek van Frans Hals (De twee lachende jongens) werd bijna vijf maanden later, op 26 augustus, gestolen uit museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam.

De schilderijen zijn nog niet terecht. De arrestant is opgepakt in zijn woning en hij wordt ervan verdacht de dief te zijn.

De Van Gogh, van 57 bij 25 centimeter, was uitgeleend aan Singer Laren. Het is eigendom van het Groninger Museum.

De dader kwam destijds met een scooter aan bij het museum en sloeg met een moker twee glazen deuren in.

Op beelden die werden vrijgegeven is te zien hoe de dief met het schilderij naar buiten loopt: