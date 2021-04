Diplomaten VS en Iran in Wenen om deal te redden, maar wie knippert als eerste?

Na jaren van harde woorden, sancties en oplopende spanning komen diplomaten van de VS en Iran vandaag voor het eerst weer bij elkaar in Wenen om over een nieuwe Iran-deal te praten. Veel zal deze dag nog niet opleveren, maar het is al heel wat dat beide landen bereid zijn weer te gaan onderhandelen, zegt correspondent Daisy Mohr.

Echt bij elkaar komen de onderhandelaars van de VS en Iran trouwens nog niet vandaag. "Ze zullen zich niet in dezelfde kamer bevinden", zegt Mohr in het NOS Radio 1 Journaal. "We horen dat ze via tussenpersonen uit de andere deelnemende landen communiceren." Dat gebeurt waarschijnlijk in een hotel in de Oostenrijkse hoofdstad. De exacte locatie is niet vooraf bekendgemaakt.

Nadat de VS zich in 2018 heeft teruggetrokken uit de Iran-deal, volgens de toenmalige president was het "de slechtste deal ooit gesloten", stelde Washington zware economische sancties in tegen Iran. Dat land begon op zijn beurt het nucleaire programma weer uit te breiden. Er moet dus heel wat vertrouwen worden teruggewonnen voordat een nieuwe deal mogelijk is. Voordeel: de onderhandelaars kennen elkaar wel, want veel van hen waren betrokken bij het sluiten van de deal in 2015. "Biden was toen vicepresident, en dat helpt natuurlijk wel."