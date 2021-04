Rijen lijken weer gesloten: Jordaanse prins schaart zich achter koning

Dat Hamzah onder huisarrest was geplaatst, bracht hij zaterdag zelf in twee video's die zijn advocaat via de BBC verspreidde naar buiten. Ook mocht hij niet meer met de buitenwereld communiceren. De maatregel zou ermee te maken hebben dat hij op bijeenkomsten had gesproken met critici van de Jordaanse regering en de koning. Er werden zestien mensen opgepakt, onder wie een oud-minister van Financiën en een ander lid van de koninklijke familie.

Hamzah (41) zegt in de verklaring ook dat hij de Jordaanse grondwet respecteert, dat het belang van Jordanië boven alles gaat en dat iedereen achter de koning moet staan. In hoeverre de tekst afgedwongen is, is niet duidelijk. Jordaanse media zijn intussen door de autoriteiten verboden om überhaupt over de kwestie te berichten.

De Jordaanse prins Hamzah heeft in een verklaring zijn trouw gezworen aan koning Abdullah. De verklaring komt enkele dagen nadat hij zaterdag naar eigen zeggen onder huisarrest was geplaatst vanwege beschuldigingen dat hij met buitenlandse mogendheden het land wil destabiliseren.

In 2004 maakte Abdullah dat besluit echter ongedaan. Als officiële reden gaf Abdullah dat hij Hamzah wilde "bevrijden van de beperkingen die de positie van kroonprins met zich meebrengt, zodat je de vrijheid hebt elke missie uit te voeren die ik je toevertrouw". Later werd Abdullahs eigen zoon kroonprins.

Hamzah is een zoon van de voormalige koning Hoessein en zijn vierde vrouw koningin Noor. De huidige koning Abdullah is de oudste zoon van Hoessein en volgde zijn vader in 1999 op. Hoessein wilde dat Hamzah zijn oudere halfbroer Abdullah als koning op zou volgen en Hamzah werd kroonprins.

Hamzah ontkende eerder dat hij het land wil destabiliseren en uitte zich opvallend kritisch over de machthebbers in Jordanië. "Ik ben niet verantwoordelijk voor de ineenstorting van het bestuur, de corruptie en voor de incompetentie die de afgelopen vijftien tot twintig jaar overheerste in het landsbestuur. En dat is alleen maar erger geworden. Het is niet mijn schuld dat mensen geen vertrouwen hebben in de overheid."

De rijen lijken in Jordanië dus voorlopig weer gesloten. Hoe de Jordaanse bevolking erin staat is moeilijk te peilen, benadrukt correspondent Daisy Mohr. "Mensen kunnen zich niet zo gemakkelijk laten horen, maar wat prins Hamzah zegt klinkt wel achter gesloten deuren. Kritiek op de koning wordt eigenlijk niet geduld."

Mohr zegt dat het economisch slecht gaat met Jordanië, mede door de coronapandemie en het wegblijven van toeristen is de werkloosheid hoog. "Er waren in het land eindeloos lange lockdowns en veel Jordaniërs hebben zich afgevraagd: gaat dit om corona of gaat het erom ons thuis te houden."

Of de onrust hiermee definitief is gesmoord, is nog maar de vraag. "Voor nu lijkt de angel er even uit, maar hoelang dat standhoudt moeten we afwachten. Hamzah zal niet zomaar van gedachten zijn veranderd. Maar dat zal afhangen van de familiedeal die is gesloten, en waarvan we de details niet kennen. De onrust hoeft niet definitief weg te zijn, die kan altijd weer aanwakkeren."

De politieke rel leidde afgelopen dagen tot zorgen bij bondgenoten van Jordanië. "Het is een land dat bekendstaat om zijn stabiliteit", zegt Mohr. "Het heeft vrede gesloten met Israël, er wonen veel vluchtelingen en het is een bondgenoot in de strijd tegen terrorisme en ook een trouwe bondgenoot van de VS."