Worst geopereerd aan schouder na val in mountainbikewedstrijd

Annemarie Worst heeft zondag bij een val tijdens een mountainbikewedstrijd in het Zwitserse Leukerbad een schouderblessure opgelopen. De 24-jarige veldrijdster is inmiddels geopereerd in het ziekenhuis van Herentals.

Bij de val in Leukerbad zijn enkele pezen afgescheurd die verbonden zijn aan het sleutelbeen. Hoe lang ze uit de roulatie is, is nog niet bekend.

"Helaas heb ik mijn eerste grote blessure tijdens mijn wielercarrière te pakken", liet Worst via Instagram weten. "Zojuist ben ik wakker geworden na de operatie. Nu is het tijd om te herstellen."

Ook succesvol veldrijdster

Worst is van origine mountainbikester, maar is de laatste jaren ook succesvol in het veldrijden. Als veldrijdster won Worst afgelopen seizoen de wereldbeker en eindigde ze bij de WK als tweede achter landgenote Ceylin Alvarado.

Het nieuwe seizoen in het veldrijden begint eind september met de Rapencross in Lokeren. De EK worden in november verreden in Den Bosch.