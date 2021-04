In een uitverkocht stadion opent honkbalclub Texas Rangers het seizoen

38.238 toeschouwers in een stadion. Het lijkt in deze tijden onmogelijk. Maar de Amerikaanse honkbalclub Texas Rangers speelde afgelopen nacht voor een uitverkocht Globe Life Field de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen Toronto Blue Jays.

In tegenstelling tot Europa is er in de Verenigde Staten weer (gedeeltelijk) publiek toegestaan bij sportwedstrijden. De Rangers zijn het enige team dat haar volle capaciteit weer in gebruik neemt. "Een fout", noemt president Joe Biden het besluit.

In Amerika bepalen staten en county's zelf hoeveel toeschouwers er toegelaten mogen worden. Zo mogen er bij de Yankees en de Mets in New York vijfduizend fans het stadion in en bijna drieduizend kilometer verderop in Denver (Colorado) twintigduizend.

Gouverneur van Texas

Greg Abbott, de gouverneur van Texas, besloot vorige maand dat het tijd was om zijn staat "weer voor 100% open te gooien." Mondkapjes zijn er niet meer verplicht en ook alle bedrijven mogen weer 'normaal' aan de slag. "Mensen en bedrijven hebben de staat niet meer nodig om te bepalen hoe ze zich moeten gedragen", aldus Abbott, die ook concerten en festivals weer toestaat.

Volgens cijfers van The New York Times komt het aantal dagelijkse besmettingen in de staat al een paar weken nauwelijks boven de 5000 uit. Begin februari werden er nog rond de 18.000 besmettingen gemeld. Texas heeft ongeveer 29 miljoen inwoners.

In het stadion van de Rangers, in Arlington, verplichtte de MLB-club nog wel de toeschouwers om mondkapjes te dragen. Ook waren er overal in het stadion handgel-apparaten geplaatst. Alleen tijdens het eten of drinken mag het mondkapje af.

De bijna veertigduizend man zagen de Rangers wel met 6-2 verlezen van de Blue Jays.