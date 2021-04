Nederlands elftal oefent tegen Schotland en Georgië in aanloop naar EK

Het Nederlands elftal speelt in aanloop naar het EK voetbal in juni oefenwedstrijden tegen Schotland en Georgië.

De ploeg van bondscoach Frank de Boer begint de voorbereiding op het Europees kampioenschap eind mei met een trainingsstage in Zeist, gevolgd door een trainingskamp in het Portugese Lagos.

Op woensdag 2 juni (20.45 uur) speelt Oranje tijdens dat trainingskamp in het Estádio Algarve het eerste oefenduel tegen Schotland, dat ook op het EK in actie komt.

De Boer keert daarmee terug naar het stadion waar hij voor de 112de en laatste keer het shirt van het Nederlands elftal droeg. In juni 2004 speelde de huidige bondscoach zijn laatste interland in de na strafschoppen gewonnen EK-kwartfinale tegen Zweden (0-0).

Generale repetitie tegen Georgië

Vier dagen later, op zondag 6 juni (18.00 uur), is Georgië in Enschede de laatste tegenstander voordat het EK begint. Oranje speelde nog niet eerder tegen de nummer 89 van de wereldranglijst, die in 1992 toetrad tot de FIFA en de UEFA.

Voor het Nederlands elftal begint het EK voetbal op zondag 13 juni in de Johan Cruijff Arena met de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne.