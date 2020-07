Urenlange gewapende overval Bol.com was 'heel traumatisch'

Zondag rond 09.00 uur drongen meerdere overvallers het complex aan de Pakketweg binnen. Dat is niet zo makkelijk als het misschien klinkt, legt journalist Jeroen van Bergeijk uit. Hij was vijf weken undercover werkzaam bij Bol.com en heeft ook dit enorme magazijn meerdere keren bezocht.

"We zijn vooral blij dat onze beveiligers en de magazijnmedewerkers er goed vanaf zijn gekomen", zegt een woordvoerder van Securitas. "Het was voor hen een heel traumatische ervaring, maar door de-escalatie hebben ze erger weten te voorkomen." Het bedrijf is verantwoordelijk voor de beveiliging van het magazijn in Waalwijk, dat een oppervlakte van zo'n acht voetbalvelden heeft.

De ruim vijf uur durende gewapende overval op een distributiecentrum van Bol.com lijkt op een actiefilm met cliffhanger. De daders zijn spoorloos, de buit is onbekend en het is nog onduidelijk wat er zich binnen heeft afgespeeld.

Vanwege alle beveiliging is het volgens de undercover journalist onwaarschijnlijk dat de overvallers via de hoofdingang binnen zijn geraakt. "Als je het gebouw goed kent, sluit ik niet uit dat je een slimme manier kan verzinnen om ongezien binnen te komen."

De daders moeten haast wel hulp van binnenuit hebben gehad, zeggen veiligheidsexperts tegen het Brabants Dagblad. Maar het is nog een mysterie hoe de daders het hebben aangepakt.

Met hun wapens hielden ze twee onbewapende beveiligers in toom. Pas rond 14.50 uur sloeg een bedreigde medewerker alarm. Niemand raakte gewond. En omdat de overvallers nog voortvluchtig zijn, kan de politie geen details geven.

'Nooit eerder meegemaakt'

"Er begint inmiddels wel wat duidelijk te worden, maar nog heel veel vragen zijn onbeantwoord", zegt een politiewoordvoerder. Ook het postorderbedrijf gaat niet in op vragen over het onderzoek. "Maar een incident als dit hebben we nooit eerder meegemaakt", bevestigt de woordvoerder.

Ook Securitas zegt dat het voor hen een uniek incident is. Het is onduidelijk hoe het nu gaat met de twee bedreigde medewerkers. Ze hebben zondag ondersteuning gehad van een team dat gespecialiseerd is in hulp bieden aan overvallen personen.

Arbeidsmigranten

In het magazijn van het distributiecentrum werken overigens geen medewerkers van Bol.com. Ingram Micro levert daarvoor de arbeidskrachten. Het bedrijf was maandagmiddag niet bereikbaar voor commentaar. Volgens journalist Van Bergeijk werken er voornamelijk arbeidsmigranten in het distributiecentrum.

Omroep Brabant vroeg vandaag bij de ingang aan medewerkers wat er zondag is gebeurd. Maar niemand wilde praten met de pers.