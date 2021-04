De uitzending van 6 april

Kamervoorzitter Khadija Arib spreekt vandaag de zeventien fractievoorzitters over de volgende stappen. Vanavond bespreken we de herstart van de formatie met politiek duider Arjan Noorlander .

De Paasdagen waarin politiek Den Haag zich kon bezinnen na een bewogen week, zijn voorbij. Afgelopen donderdag werd de positie van premier Mark Rutte aan het wankelen gebracht tijdens het debat over de Omtzigt-notitie. Sindsdien weet eigenlijk niemand hoe het verder moet met de formatie, die vandaag weer wordt opgestart.

Morgen is er een Kamerdebat waarin de kandidaten zich kunnen presenteren. Daarna wordt er gestemd. Arjan Noorlander blikt vooruit.

Ondertussen is bekend geworden dat D66-Kamerlid Vera Bergkamp zich kandidaat heeft gesteld voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Dat de huidige voorzitter Arib (PvdA) graag door wil, was al bekend. Ook PVV'er Martin Bosma heeft zich gemeld als kandidaat.

Oppositie in Turkije in het nauw

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan gaat steeds verder met de repressie van zijn politieke tegenstanders. Vooral de overwegend Koerdische HDP moet het ontgelden. Na massale arrestatiegolven van parlementariërs en leden van de partij, wil Turkije de HDP nu zelfs helemaal verbieden.

Voormalig HDP-leider Selahattin Demirtas is vier jaar geleden al gevangengezet. Hij is één van de meest prominente politieke gevangenen van Turkije. Correspondent Mitra Nazar spreekt zijn echtgenote, nadat die hem opzocht in de gevangenis.