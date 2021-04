Vrees bij Waddenvereniging voor nieuw drama met containerschip

De Waddenvereniging roept het kabinet op om eindelijk werk te maken van aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om de zuidelijke route boven de Waddeneilanden in stormachtige omstandigheden uit voorzorg te sluiten. Gisteravond voer er in hoge golven nog een groot containerschip op de route, die zo'n 30 kilometer van de eilanden ligt. De Waddenvereniging vindt de risico's onaanvaardbaar.

Ellen Kuipers, projectleider rampenbestrijding en scheepveiligheid bij de organisatie, benadrukt vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na de ramp met containerschip MSC Zoe, begin januari 2019, een uitvoerig onderzoek heeft gedaan en met aanbevelingen is gekomen. Die zijn volgens Kuipers nog onvoldoende doorgevoerd. De MSC Zoe verloor destijds, onderweg van Portugal naar Bremerhaven, honderden containers op de zuidelijke route boven de Waddeneilanden. Dat leidde tot een grote milieuramp.

Met de stormachtige omstandigheden van de afgelopen dagen houdt Kuipers haar hart vast. "We willen niet nog een keer zo'n ramp, er ligt nog steeds rommel op de zeebodem en één container is er al een te veel."

Bevoegdheden kustwacht

De OVV adviseerde de overheid om zich samen met Duitsland en Denemarken in te spannen voor meer restricties voor de vaarroute boven de Waddeneilanden als sprake is van een noordwesterstorm. Dat zou geregeld moeten worden via de internationale maritieme organisatie IMO. Maar omdat dat tijd kost, moet Nederland de kustwacht meer bevoegdheden geven om in te grijpen, bepleit de Waddenvereniging. Een advies aan schepen om een andere route te varen of om te wachten tot de omstandigheden verbeteren, zou bindend moeten worden. "Je moet van je fouten leren", zegt Kuipers erover.

Demissionair minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat schreef eind maart in antwoord op Kamervragen dat ze in gesprek is gegaan met Duitsland en Denemarken. Ze wil voor wat betreft de vaarroutes kijken wat mogelijk is om via de de IMO te regelen. Vanwege "coronarestricties" is het volgens haar moeilijker om zaken op de agenda te krijgen.

In november diende toenmalig D66-Kamerlid Schonis samen met toenmalig CDA-Kamerlid Postma een motie in om de kustwacht in bepaalde weersomstandigheden de bevoegdheid te geven om schepen "niet-vrijblijvend" te begeleiden. Ook daarover is nog geen duidelijkheid gegeven. Van Nieuwenhuizen beloofde er voor de zomer op terug te komen.

De komende jaren wil een aantal milieuorganisaties achtergebleven afval van de MSC Zoe opruimen. Ellen Kuipers van de Waddenvereniging vertelde eerder dit jaar over het project: