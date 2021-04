Tjeenk Willink: morgen nog geen gesprekken• Meerderheid steunt benoeming informateur

PVV, SP, Denk en Partij voor de Dieren vallen Rutte aan op zijn voorstel om snel met de informateur spreken over de bestuurscultuur en macht en tegenmacht in de politiek. Volgens PVV-leider Wilders is Rutte niet de juiste persoon om het vertrouwen in de politiek en tussen de partijen te herstellen, nadat hij vorige week niet de waarheid heeft gesproken over zijn gesprekken met de verkenners over Kamerlid Omtzigt.

"Als u straks weer premier wordt, zullen mensen denken: je kunt dus liegen en ermee wegkomen", zei Wilders. Volgens SP-leider Marijnissen is Rutte "een sta-in-de-weg voor een snelle formatie". Rutte zei daarop dat er pas aan het eind van de formatie wordt gesproken over personen en dat partijen dan zelf besluiten wie ze naar voren schuiven. "Dat had u eerder moeten bedenken", sneerde Marijnissen, doelend op het feit dat juist Rutte zich heeft bemoeid met het personeelsbeleid van het CDA door het over Omtzigt te hebben.

De oppositiepartijen blijven ervan overtuigd dat Rutte aanvankelijk heeft gelogen over het te berde brengen van de positie van Omtzigt.

Rutte erkent dat hij niet de waarheid heeft gesproken, maar dat gebeurde volgens hem niet bewust: