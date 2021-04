Tjeenk Willink genoemd als informateur • Kaag hoopt op fase van rust

"Ik denk dat we er wel vanuit kunnen gaan dat Herman Tjeenk Willink naar voren wordt geschoven als informateur", zegt politiek verslaggeven Xander van der Wulp.

Tjeenk Willink (PvdA) is minister van Staat. Hij heeft zeer veel ervaring met formaties. Hij was als secretaris al in 1972 betrokken bij de vorming van het kabinet-Den Uyl en hij is vier keer informateur geweest, ook nog in 2017. Die laatste keer hielp hij mee aan de totstandkoming van het derde kabinet-Rutte.