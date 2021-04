Debat over informateur • Rutte wil snel praten over herstel van vertrouwen

VVD-leider Rutte vindt dat er met de nieuwe informateur snel gesproken moet worden over het thema 'macht en tegenmacht'. "In het kader van het herstel van vertrouwen lijkt het mij verstandig om dat thema al in deze fase te bespreken", zei Rutte in het debat.

Hij wees erop dat vorige week, in het debat over de uitgelekte notitie over Kamerlid Omtzigt, het daar ook vaak over ging. De hele oppositie zegde toen het vertrouwen op in premier Rutte, omdat hij de kwestie Omtzigt op tafel had gelegd bij de verkenners.

Rutte steunt het voorstel om Herman Tjeenk Willink te benoemen tot informateur. "Dat schept de mogelijkheden om het formatieproces weer zo veel mogelijk terug in de rails te krijgen."