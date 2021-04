Debat over informateur • 'Nu even stoppen met kakelen'

Partijleider Rutte ziet nog steeds een rol voor de VVD in het kabinet. "We doen het allemaal stap voor stap. Eerst naar de inhoud kijken en dan gaan de partijen zelf over hun personeelsbeleid. Wij doen graag mee en zijn ook bereid de oppositie in te gaan."

Op de vraag hoe hij de paasdagen heeft doorgebracht, zegt hij: "Ik ben geen sportman die de hele dag over zijn gevoel praat. We gaan stap voor stap verder. Ik heb daar zaterdag het nodige over gezegd en dat is nog steeds de situatie."