FIOD: juwelier moet criminele horlogekoper weren

Verkopers van exclusieve horloges moeten alerter zijn op criminelen die met 'fout geld' een Rolex of een ander peperduur uurwerk willen aanschaffen, vinden politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD. Naar aanleiding van berichtgeving hierover in het AD zegt de FIOD aanwijzingen te hebben dat juweliers lang niet altijd melden dat zulke horloges contant wordt afgerekend.

Uurwerken van merken als Rolex en Patek Philippe kosten al gauw vele tienduizenden euro's. Verkopers zijn verplicht betalingen boven 10.000 euro te melden als ongebruikelijke transactie. De horloges zijn zeer gewild in criminele kringen, zegt FIOD-directeur Thomas Bosch in het NOS Radio 1 Journaal. Ze worden gezien als statussymbool, behouden hun waarde, zijn klein en dus makkelijk mee te nemen en dienen ook al betaalmiddel voor criminele diensten. Door ze aan te schaffen met crimineel verworven geld wordt dat witgewassen.

'Juweliers medeverantwoordelijk'

Een juwelier is medeverantwoordelijk voor het witwassen als hij of zij de klant weliswaar verdacht vindt maar de verkoop van het horloge toch doorzet. "Een juwelier moet goed kijken wie zijn klant is", zegt Bosch. "Dat begint met het betalen met cash geld. Een juwelier kan zich afvragen waarom, als iemand zijn geld eerlijk heeft verdiend, hij toch met cash moet betalen. Dat kan echt wel via de bank."

Justitie heeft inmiddels een zaak in onderzoek tegen een juwelier die heeft geholpen bij witwassen. De FIOD wil daar nu niet op ingaan, maar wijst erop dat bij opsporingszaken steeds vaker dure horloges opduiken. Dat versterkt het vermoeden bij justitie dat juweliers geregeld "de andere kant op kijken".

"Als een transactie te veel vragen oproept, en de klant geeft daar niet de goede antwoorden bij, dan moet een juwelier die klant gewoon weigeren", zegt de FIOD-directeur. Justitie en politie zijn in gesprek met de juweliersbranche om iedereen meer bewust te maken van de handelwijze van criminelen. Ook de kennis die uit de opsporingen wordt opgedaan, wordt met de juweliers gedeeld.