Ook D66'er Bergkamp wil Kamervoorzitter worden

D66-Kamerlid Vera Bergkamp heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Zij neemt het op tegen in elk geval PvdA'er Khadija Arib (de huidige voorzitter) en PVV'er Martin Bosma.

Bergkamp zit acht en een half jaar in de Tweede Kamer. Ze hield zich daar onder meer bezig met de zorg. Ook was ze lid van het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer. In die functie was ze ook ondervoorzitter.

Eerder was Bergkamp onder meer voorzitter van het COC. Kandidaten konden zich tot vanochtend 10.00 uur melden. Voor zover bekend hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Morgen is er een Kamerdebat, waarin de kandidaten zich kunnen presenteren en aan het eind daarvan wordt de nieuwe voorzitter gekozen.