Ondanks bereiken Europa League vertrekt coach Calleja bij Villarreal

Een dag nadat Villarreal zich verzekerde van een Europa League-ticket is bekend geworden dat coach Javier Calleja komend seizoen niet meer op de bank zit bij de nummer vijf van La Liga. De reden is niet bekendgemaakt.

De 42-jarige Calleja was kind aan huis bij Villarreal. Hij speelde tussen 1999 en 2006 136 wedstrijden voor de club en na zijn carrière als voetballer werd hij jeugdtrainer bij de Spaanse subtopper. In 2017 maakte Calleja de stap naar de hoofdmacht. Onder zijn leiding eindigde Villarreal dat seizoen als vijfde.

Na wat tegenvallende resultaten werd Calleja al eens ontslagen. In december 2018 werd hij aan de kant gezet, maar zes weken later mocht hij alweer terugkomen. In totaal zat de oud-middenvelder 131 wedstrijden als coach op de bank bij Villarreal. 57 keer leidde hij zijn ploeg naar de overwinning.

"De club wil hem bedanken voor zijn harde werk, toewijding en professionaliteit gedurende zijn tijd als manager van het eerste team en we wensen hem veel succes in zijn sportieve carrière", valt te lezen in een verklaring op de website van Villarreal.

Volgens Spaanse media wordt Unai Emery, oud-coach van Arsenal, de opvolger van Calleja.