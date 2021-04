Kettingbotsing in Gelderland en meer ongelukken door sneeuw en hagel

Gladheid leidt tot ongelukken in de ochtendspits - NOS

Op verschillende plekken in het land zijn vanochtend ongelukken gebeurd door de gladheid. In heel Nederland is code geel van kracht vanwege sneeuw- en hagelbuien. Verkeersdiensten roepen bestuurders op hun rijgedrag aan te passen. In Gelderland raakten vijf voertuigen betrokken bij een kettingbotsing bij De Steeg. Een van die voertuigen was een ambulance, die een patiënt vervoerde. De patiënt is na het ongeluk verder vervoerd met een andere ziekenwagen. Bij de botsing viel een gewonde die naar het ziekenhuis is gebracht, meldt Omroep Gelderland. Zeker twee auto's raakten zwaar beschadigd.

Bij Deventer raakten twee auto's kort na elkaar in de slip en botsten tegen een vangrail. Even verderop bij Terwolde belandde een auto in de sloot. De bestuurder en twee passagiers kwamen op eigen kracht uit de auto maar hadden wel verwondingen, meldt RTV Oost. Twee van hen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De derde ging op eigen kracht naar de huisartsenpost. In Rekken gebeurde een soortgelijk ongeval. Ook daar vloog een auto uit de bocht door sneeuw op de weg. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bij Terwolde belandde een auto in de sloot - SPS Media

Op de snelweg ging het ook op meerdere plekken mis. Op de A1 ter hoogte van de afrit Apeldoorn-Zuid raakte een busje van de weg. Dat gebeurde nadat de bestuurder de macht over het stuur was kwijtgeraakt. De lading vis die de bestelwagen vervoerde, kwam op de snelweg terecht. De automobilist is ter plekke nagekeken door de hulpdiensten.

Vis op de A1 - SPS Media

In het kustgebied heeft het verkeer naast gladheid ook last van zware windstoten. Die kunnen oplopen tot wel 100 kilometer per uur, schrijft Omroep West. De wind veroorzaakte gisteren en vannacht al hoge golven aan de Noordkant van de Waddeneilanden. De verkeersleider van de Brandaris op Terschelling registreerde golven van meer dan tien meter hoog. "Dit zijn uitzonderlijk hoge golven", zegt hij tegen Omrop Fryslân.

Winterse taferelen Het weer levert ook mooie plaatjes op. In bijvoorbeeld Oisterwijk leek het eerder winter dan lente.

Winterse taferelen in Oisterwijk - SQ Vision

Ook op andere plekken in het land verbazen mensen zich over het weer. Op sociale media verschijnen veel foto's van de sneeuw.