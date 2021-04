Proef met medicijnkluisje om verspilling tegen te gaan

Vanaf vandaag krijgt een aantal patiënten van het Elisabeth-TweeStedenziekenhuis in Tilburg een speciaal kastje mee om medicijnen in te bewaren. Omdat de pillen in dat kastje onder optimale omstandigheden worden bewaard, kunnen de niet-gebruikte medicijnen weer teruggebracht worden naar de apotheek voor een andere klant. Op die manier kan verspilling van medicijnen - die in Nederland volgens schattingen jaarlijks oploopt tot zo'n 100 miljoen euro - worden tegengegaan.

Het gaat bij de proef om het kankermedicijn lenalidomide. Een kuur van 21 pillen kost circa 6000 euro.

Als een patiënt dit medicijn krijgt voorgeschreven, geeft de apotheek de tabletten mee in een kluisje. Met een druk op de knop wordt de juiste dosering vrijgegeven. Wat niet wordt gebruikt, gaat in het kastje mee terug naar de apotheek. "Dat levert minder milieuschade op en leidt ook tot lagere zorgkosten", zegt Nadine The, beleidsontwikkelaar bij zorgverzekeraar VGZ in het NOS Radio 1 Journaal .

Nu is het nog zo dat zo'n geneesmiddel niet mag worden meegegeven aan een volgende patiënt, omdat de apotheker niet weet of het doosje met pillen misschien in de zon heeft gelegen, of tegen de voorschriften in niet in de koelkast is bewaard. "De kwaliteit kan dan niet worden geborgd", zegt The, "en dat leidt tot heel veel verspilling".

Het kluisje bewaakt de temperatuur en de vochtigheidsgraad, en het geeft aan wanneer het tijd is om het medicijn in te nemen.

'Door de wc spoelen'

De man die het medicijnkluisje ontwikkelde, kwam op het idee doordat zijn schoonmoeder al na een paar pillen van de arts moest stoppen met haar kankermedicijnen. Hij zag dat de pillen 3000 euro hadden gekost. "Maar de behandelende dokter zei, gelukkig gebeurt dat nu niet meer, dat hij de resterende pillen maar door de wc moest spoelen. Toen dacht hij: dat kan nooit goed zijn voor het milieu en voor onze portemonnee", zegt The.

Volgens haar nemen de kosten van de verspilling alleen maar toe, omdat medicijnen steeds duurder worden. "Eén pil kan al 1500 euro kosten."

Ook elders in Nederland wordt nagedacht over het tegengaan van verspilling van medicijnen. Zo experimenteert het Radboudumc in Nijmegen met zakjes voor geneesmiddelen die zijn uitgerust met een temperatuurchip.