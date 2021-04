Tien coronadoden tijdens Pasen Curaçao • Patiënten 'smeken' bij GGD om vaccins

Bij de GGD melden zich dagelijks tientallen mensen die graag gevaccineerd willen worden tegen corona, maar daar nog niet voor in aanmerking komen. Vaak zijn dat mensen die een ziekte of aandoening hebben, maar nog niet aan de beurt zijn, schrijft Trouw. Ze hopen aan het eind van de dag een prik te krijgen met een vaccin dat over is.

Volgens de GGD zijn het soms ook mensen die "niet lang meer te leven hebben en de tijd die ze nog hebben graag nog een beetje in de buitenwereld willen komen." Vaak zijn de verzoeken tevergeefs; omdat bijna iedereen voor zijn vaccinatieafspraak komt opdagen, blijft er nauwelijks vaccin over.

Op sommige priklocaties staat elke dag een handjevol mensen aan de deur te smeken of ze een prik mogen hebben. De GGD gaat niet op die verzoeken in. Een woordvoerder zegt: "We begrijpen hun vraag, maar wij bepalen niet de vaccinatiestrategie."