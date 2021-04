Reuters: drie miljoen coronadoden wereldwijd • Afgelopen week 6392 avondklokboetes

Mensen in België kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor een vaccinatie-reservelijst. Als er op een vaccinatielocatie overschotten zijn, kunnen die mensen op het laatste moment worden opgeroepen om een prik te halen.

Volgens de VRT was er direct al veel animo voor. Op de website waarop mensen zich kunnen inschrijven was vanmorgen om 07.30 uur al een wachttijd van een uur. Het gaat in eerste instantie om een proef in de Vlaamse plaatsen Roeselare en Deinze. De bedoeling is dat er snel ook in andere plaatsen in België mee gewerkt gaat worden.

Je kan pas worden uitgenodigd via de reservelijst als ook de doelgroep waartoe je behoort al aan de beurt is. Een gezonde twintiger kan dus nu nog niet worden ingeënt. Volgens de VRT kan je dus "geen groepen voorbijsteken".

In Nederland is er nog geen reservelijst. Als hier vaccins worden overgehouden, moet dat gebruikt worden om medewerkers in teststraten en vaccinatiecentra van de GGD's in te enten.

Vanmorgen meldde Trouw dat bij de GGD's in Nederland elke dag tientallen mensen bellen die een vaccin willen krijgen. Het gaat dan vaak om mensen met een ziekte of aandoening die nog niet aan de beurt zijn.