Reisbubbel Nieuw-Zeeland en Australië • Patiënten 'smeken' bij GGD om vaccins

Voor het eerst sinds lange tijd was het weer volle bak bij een honkbalwedstrijd in de VS. Bij de wedstrijd tussen de Texas Rangers en Toronto Blue Jays zaten 38.000 fans in het stadion. Amerikaanse media spreken van een toeschouwersrecord sinds het uitbreken van de coronapandemie.

Onlangs gaf de gouverneur van Texas toestemming voor een vol stadion, omdat de coronacijfers dat toelaten. Volgens cijfers van The New York Times komt het aantal dagelijkse besmettingen in de staat al een paar weken nauwelijks boven de 5000 uit. Begin februari werden er nog rond de 18.000 besmettingen gemeld. Texas heeft ongeveer 29 miljoen inwoners.

Er gold in het stadion wel een mondkapjesplicht, maar daar hielden weinig toeschouwers zich aan. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een moment stilte voor de coronaslachtoffers. Ondanks de steun van de fans verloor de thuisploeg met 6-2 van Toronto Blue Jays.

De spelers konden eindelijk weer het veld oplopen in een vol stadion: