Vrees voor honderden besmettingen na uitbraak in café Hillegom

"Hoe de besmetting in het café precies is gegaan kunnen we nooit meer nagaan", zei De Gouw in het radioprogramma Nieuws en Co. "Dat het zo massaal is, gebeurt niet vaak. We weten niet welke rol ventilatie bijvoorbeeld gespeeld heeft. Maar dat één persoon 23 mensen besmet is ongewoon. We zien ook bij het testen dat vrijwel iedereen die in de buurt was, positief is. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt."

Directeur Sjaak de Gouw van de GGD Hollands Midden zegt dat het mogelijk is dat na een coronauitbraak in Hillegom honderden anderen mensen besmet zijn geraakt. Zeker 23 besmettingen zijn in verband gebracht met een café in de Zuid-Hollandse plaats. Vermoedelijk zijn ze op de late avond van zaterdag 11 juli besmet geraakt. Het café is uit voorzorg gesloten.

De besmette bezoekers hebben in de dagen daarna waarschijnlijk weer andere mensen besmet, zegt De Gouw. "Er zijn een aantal mensen die met lichte klachten hebben doorgewerkt. Dat zit een beetje in onze genen, niet flauw zijn en gewoon gaan werken met een kuchje of een neusverkoudheid. Maar het is verontrustend, want nu zijn er op die werkplekken veel meer mensen die we moeten volgen. Een veelvoud van die 23, tot enkele honderden."

Volgens De Gouw is het belangrijk dat cafébezoekers anderhalve meter afstand van elkaar houden. Hij kan zich echter voorstellen dat het in de praktijk weleens mis kan gaan. "Als de muziek in een café hard staat, probeer dan op anderhalve meter maar eens een gesprek te voeren. Dat zijn omstandigheden die niet ideaal zijn voor de bestrijding van het coronavirus."