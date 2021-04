Nederlands vrachtschip bij Noorwegen maakt slagzij, kustwacht vreest voor kapseizen

Het Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika dat gisteren voor Noorwegen in moeilijkheden raakte door een schuivende lading, koerst af op de Noorse kust. Het schip is verlaten en de hoofdmotor is uitgevallen. De reder heeft de hulp van de Nederlandse berger Smit Salvage ingeroepen om het op drift geraakte schip te bergen.

De berger is nu druk bezig om mensen en materieel te mobiliseren, zegt een woordvoerder van het moederbedrijf Boskalis. De eerste stap is het overbrengen van werknemers, met een negatieve coronatest op zak, naar Noorwegen. Ze vliegen vandaag of uiterlijk morgenochtend per chartervlucht. Verder wordt er gezocht naar een bergingsschip dat in de huidige ruige weersomstandigheden ingezet kan worden voor de Noorse kust.

Gisteravond haalde de Noorse kustwacht de laatste bemanningsleden van boord en bracht hen naar Alesund. Het schip loopt gevaar te kapseizen in de zeer hoge golven.

De Noorse kustwacht maakte deze beelden van de reddingsoperatie: