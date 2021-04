Wekdienst 6/4: Formatie weer opgestart • Vmbo'ers maken eerste examens

Maar eerst het weer: vandaag vallen verspreid winterse buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt zo'n 5 graden, maar de stevige noordwestenwind maakt het voor het gevoel nog kouder. Ook morgen vallen nog winterse buien met tussendoor zon. Vanaf donderdag is het veelal droog en minder koud.

Goedemorgen! In Den Haag wordt vandaag voorzichtig weer begonnen met formeren. En het hoger beroep in de zaak tegen Jos B. gaat van start.

Het RIVM houdt er rekening mee dat de derde golf korter gaat duren en dat het aantal IC-opnames op het hoogtepunt minder zal zijn dan eerder voorspeld. Dat blijkt uit de nieuwste doorrekening van het RIVM, die Nieuwsuur heeft ingezien . Op 19 maart dacht het RIVM nog dat er een piek zou zijn rond 1 mei, met zo'n 1400 coronapatiënten op de IC. Nu verwacht het instituut dat de piek ergens half april op zijn hoogtepunt komt. Er zouden dan 800 coronapatiënten op de IC liggen. Die verwachting is gebaseerd op de huidige coronamaatregelen, dus zonder eventuele versoepelingen.

Ander nieuws uit de nacht:

Veel werkenden wachten op loonsverhoging; cao-overleg loopt vast: In vitale sectoren en sectoren waar het goed gaat, wil de FNV er 5 procent bij. Werkgevers vinden die looneis veel te hoog. In steeds meer sectoren dreigen er acties.

Politiechef Minneapolis: agent ging in tegen instructies bij arrestatie Floyd: Agent Derek Chauvin, die terecht staat voor de dood van de zwarte Amerikaan, heeft het politieprotocol genegeerd. Zijn handelen was volgens de politiechef "op geen enkele manier en in geen enkele vorm" in overeenstemming met de instructies binnen het korps van Minneapolis.

Noord-Korea zegt af voor Olympische Spelen vanwege coronapandemie: Het land wil zo de atleten beschermen tegen de coronapandemie. Het is voor het eerst sinds 1988 dat Noord-Korea afwezig is.

En dan nog even dit:

Marshelikopter Ingenuity heeft zijn eerste nacht op zijn eigen batterijen overleefd. Het toestelletje kwam zondag los van rover Perseverance en moet het sindsdien op eigen kracht redden. Het kan 's nachts meer dan -80 graden celsius worden op Mars, zo koud dat de elektronica in het helikoptertje kapot kan gaan.

Met energie uit de batterijen, opgewekt met een klein zonnep[aneeltje, kan de heli zichzelf verwarmen en bij NASA werd angstvallig afgewacht of dat goed zou gaan. Nu die horde genomen is, worden de komende dagen de wieken getest. Eerst zullen ze langzaam gaan draaien, dan steeds sneller. Komend weekend moet Ingenuity voor het eerst opstijgen in ijle atmosfeer van Mars.