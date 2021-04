'Steeds meer ondernemers zoeken hulp vanwege financiële problemen'

Geldzorgen - ANP

Steeds meer ondernemers zoeken hulp bij de Nederlandse Schuldhulproute. In een half jaar tijd hebben 12.000 ondernemers een test gedaan om te checken wat hun financiële situatie is. Meer dan de helft daarvan bleek in zulke zware problemen te zitten, dat ze er niet meer zelf uit kunnen komen. Ook belden duizenden ondernemers met de hulplijn voor geldzorgen (0800-8115), die sinds september vorig jaar bestaat. "We merken dat het steeds drukker wordt", zegt Frederieke Kokol van Geldfit, een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute. "Voorheen belden vooral particulieren, nu zijn het ook ondernemers en zzp'ers. Die vragen vooral waar ze naartoe moeten voor bepaalde regelingen en hoe ze verder moeten als ze daar niet voor in aanmerking komen." De problemen zijn divers. "Wat we het meest horen is dat mensen niet meer weten hoe ze hun financiële problemen moeten oplossen", zegt Kokol. "Ook krijgen we veel mensen aan de lijn die willen weten hoe ze de schulden van iemand in hun buurt bespreekbaar kunnen maken. Daarnaast bellen bijvoorbeeld mensen van wie de partner, die de financiële administratie deed, is overleden. Of jongeren, die graag uit huis willen."

De Nederlandse Schuldhulproute In de Schuldhulproute werken banken, gemeenten en andere organisaties, zoals telecomproviders en energiebedrijven, samen om iedereen te helpen die betalingsproblemen heeft. De bedoeling is om te voorkomen dat mensen met geldzorgen in de schulden terechtkomen.

De Schuldhulproute verwijst mensen vervolgens door. Zo kunnen ondernemers bijvoorbeeld worden aangemeld bij MKB Doorgaan of het coronaloket van de Kamer van Koophandel. "We merken nu dat door corona eenzaamheid een rol speelt. Loketten zijn niet open, dus de drempel wordt steeds groter", zegt Kokol. "Er is daarnaast veel hulp in Nederland, maar die is versnipperd. Voor de ene hulp moet je bij het ene loket zijn en voor de andere weer bij een ander loket." Ruim 12.000 ondernemers deden volgens Geldfit de test. Ruim de helft zit in zware financiële problemen. Dit is geen representatieve steekproef, omdat het gaat om anoniem afgenomen testen. Daarnaast zullen vooral mensen die al geldproblemen hebben deze test hebben gemaakt.

Omdat de gesprekken soms zwaar kunnen zijn, krijgt de hulplijn advies van 113 Zelfmoordpreventie. "Er is soms veel emotie bij mensen, dat zijn heftige gesprekken", zegt Kokol. "Zo vertelde een ondernemer dat ze een einde aan haar leven wilde maken. Mijn collega heeft het gesprek in goede banen proberen te leiden. Gelukkig liet de ondernemer na het gesprek weten dat het allemaal weer iets behapbaarder was geworden. Maar bij die collega heeft het er wel ingehakt." Hoewel de gesprekken steeds zwaarder worden, gebeurt het niet elke dag, zegt ze. "De meeste belletjes zijn gelukkig nog altijd iets luchtiger van aard."