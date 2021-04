Haagse 'dagen van bezinning' voorbij, nu behoedzaam proberen te formeren

De Paasdagen waarin politiek Den Haag zich zou bezinnen zijn voorbij. Vandaag wordt de formatie weer opgestart. Voorzichtig, is het idee, want er is iets stukgegaan en niemand lijkt zo een-twee-drie te weten hoe het verder moet.

Allereerst staat een herhaling op het programma van de bijeenkomst met zeventien fractievoorzitters in de zogenoemde Rooksalon van de Tweede Kamer. De vorige vergadering van dien aard, daags na de verkiezingen, resulteerde in het aanstellen van verkenners Jorritsma en Ollongren.

Vandaag wordt er gesproken over het aanstellen van een informateur. Direct daarop volgt een Kamerdebat waarin die wordt aangewezen. Volgens de Kamer vraagt de ontstane situatie om "een gezaghebbende, onafhankelijke informateur met een grotere afstand tot de actuele politiek".

Telefonisch overleg

Over de precieze opdracht van de informateur is de afgelopen dagen veel telefonisch overleg geweest tussen verschillende fractievoorzitters, onder wie de hoofdrolspelers van vorige week: Rutte, Kaag en Hoekstra. Minister van Staat Herman Tjeenk Willink lijkt voor de hand te liggen om de functie in te vullen. Als PvdA'er heeft hij in ieder geval genoeg afstand tot Rutte en zijn partij.

Die afstand is nodig vanwege de rol van de VVD-leider in de mislukte verkenningsfase. Het resulteerde afgelopen donderdag in een motie van afkeuring gesteund door de hele Kamer (minus de VVD), vanwege Ruttes aandeel in de veelbesproken notitie 'positie Omtzigt, functie elders' in de stukken van de verkenners. En zijn bewering dat hij dat aandeel was vergeten.