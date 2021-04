City waakt voor fenomeen Haaland: 'Ook een blinde ziet dat hij fantastisch is'

Erling Haaland. - Getty Images

"Zelfs een blinde kan zien dat hij een fantastische speler is", liet Pep Guardiola zich ontvallen over Erling Braut Haaland, de Noorse spits die record na record breekt in zowel de Bundesliga als de Champions League. Het Manchester City van trainer Guardiola is dit seizoen gebombardeerd tot een van de topfavorieten voor het winnen van de Champions League. De koploper van de Premier League treft op papier een ideale tegenstander; Borussia Dortmund won slechts één van de laatste vijf wedstrijden. Maar Haaland blijft ondanks de mindere resultaten scoren, met name in grote wedstrijden. In de jacht op de eerste Champions League voor City zou de twintigjarige Noor daarom weleens de grote spelbreker kunnen worden. In de persconferentie in aanloop naar het duel ging het veelvuldig over de spits. De aanvaller, die Sevilla in de achtste finales met vier treffers pijn deed, bracht zijn totaal in de hoogste Europese divisie op twintig en is daarmee de jongste speler ooit die tot dat aantal reikte. Haaland was op dat moment 20 jaar en 231 dagen. Tot voorheen bestond de topdrie uit Kylian Mbappé (21 jaar en 355 dagen), Lionel Messi (22 jaar en 266 dagen) en Raúl (22 jaar en 297 dagen). Haaland had slechts veertien wedstrijden nodig voor twintig doelpunten:

Het voedde de geruchtenstroom rond een transfer van het fenomeen, die sinds vorige week in een stroomversnelling raakte. Zaakwaarnemer Mino Raiola en vader Alf Inge Haaland werden gespot op het vliegveld in Barcelona en vlogen later naar Madrid. Haaland heeft volgens diverse Duitse en Spaanse media in zijn contract een clausule staan dat hij vanaf juli 2022 voor een gelimiteerde transfersom van 75 miljoen zou mogen vertrekken bij Dortmund. Ondertussen komt er bij Manchester City juist een plek vrij in de punt van de aanval. Sergio Aguero neemt na het seizoen afscheid.

Complimenten van Guardiola aan Haaland, maar gaat niet in op mogelijk transfer van topspits - NOS

Manchester City-trainer Guardiola zegt onder de indruk te zijn van Haaland: "Een speler die op die leeftijd al zoveel scoort, is niet makkelijk te vinden. Hij scoort met rechts, links, uit de counter, in de zestien. Een fantastische speler." Maar ingaan op de vraag of Haaland de vacante positie in zal nemen, deed de trainer niet. De club kan zich een megatransfer op dit moment niet veroorloven. "Tot dusver heeft de club nooit besloten om (meer dan) honderd miljoen uit te geven voor een speler. Maar misschien gaat dat in de toekomst gebeuren als de club denkt dat het team voor de komende vijf of tien jaar verbeterd moet worden. Ik weet het niet", zegt Guardiola, die daarmee niet direct nee zegt.

Pep Guardiola in de CL-wedstrijd tegen Lyon van vorig seizoen. - Getty Images

Guardiola zit op dit moment met zijn hoofd bij andere zaken. De afgelopen drie seizoenen kwam Manchester City niet verder dan de kwartfinales van het kampioenenbal. Vorig seizoen werd de club verrassend uitgeschakeld door Lyon (3-1). Daarvoor bleken Tottenham Hotspur en Liverpool een brug te ver. De club snakt na vier Engelse kampioenschappen in de afgelopen negen seizoenen ook naar Europees succes. Het steekt de Spaanse oefenmeester ook dat hij, nadat hij twee keer de Champions League had gewonnen met Barcelona, nooit meer de finale wist te bereiken. Met Bayern München was de halve finale drie keer op rij het eindstation, daarna volgden de uitschakelingen met City. Tegenstander Dortmund kwakkelt in de Duitse competitie gezien de huidige vijfde plaats, maar in de Champions League haalt Haaland het beste in zichzelf naar boven. Het is te hopen voor Guardiola en co dat hij het niet op zijn heupen krijgt. Met zijn huidige gemiddelde van 53 minuten per doelpunt zal City van goede huizen moeten komen om niet weer in de kwartfinales te stranden.