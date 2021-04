Noord-Korea zegt af voor Olympische Spelen vanwege coronapandemie

Noord-Korea doet niet mee aan de Olympische Spelen in Tokio, later dit jaar. Op een website die wordt beheerd door het Noord-Koreaanse ministerie van Sport schrijft het land de atleten te willen beschermen tegen de "mondiale gezondheidscrisis veroorzaakt door covid-19".

Het besluit om af te zeggen werd op 25 maart al genomen, aldus het ministerie. Het is voor het eerst sinds de boycot van de Spelen in Seoul in 1988 dat Noord-Korea afwezig is op de Zomerspelen.

Zuid-Korea betreurt besluit

Zuid-Korea zegt het besluit van Noord-Korea te betreuren. Het land zag de Spelen als kans om de betrekkingen met het gesloten buurland weer aan te halen.

Noord-Korea stuurde in 2018 nog een delegatie met daarin 22 atleten en tientallen cheerleaders naar de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Bij het ijshockeytoernooi voor vrouwen vormden de landen een gezamenlijk team.

Weer bekoelde relaties

Noord-Korea leek zich daarna meer te openen voor de wereld. Onder meer op twee toppen met de Amerikaanse oud-president Trump werd gesproken over de beëindiging van het Noord-Koreaanse nucleaire programma.

In 2019 liepen die onderhandelingen vast. Vorige maand testte het land na een pauze van een jaar opnieuw raketten. De VS noemde die tests "destabiliserend".

De objecten raakten volgens Noord-Korea een doel op 600 kilometer afstand, nabij Japan.