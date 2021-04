Politiechef Minneapolis: agent ging in tegen instructies bij arrestatie Floyd

Het handelen van agent Derek Chauvin bij de arrestatie van George Floyd was "op geen enkele manier en in geen enkele vorm" in overeenstemming met de instructies binnen het korps van de Amerikaanse stad Minneapolis. Dat verklaarde de politiechef van de stad in zijn getuigenis.

Chauvin drukte in mei vorig jaar in Minneapolis ruim negen minuten zijn knie op Floyds nek. Floyd overleed kort daarna. Politiechef Medaria Arradondo sprak op de zesde dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak. Een dag na de dood van Floyd ontsloeg hij Chauvin samen met drie andere agenten en sprak hij van "moord".

Volgens Arradondo had Chauvin Floyd eerder omhoog moeten laten komen en leek hij veel harder met zijn knie te drukken op de nek van Floyd dan beleid is als een verdachte via een zogenoemde nekklem in bedwang wordt gehouden. Verder verleende Chauvin niet zoals voorgeschreven eerste hulp aan Floyd en ging hij in "tegen onze ethiek en waarden", zei Arradondo.

'Compleet onnodig'

Vrijdag noemde het hoofd van de afdeling moordzaken van de politie in Minneapolis het knielen op de nek van Floyd "compleet onnodig". Ook omdat Floyd al geboeid was. Een andere collega zei dat de agenten veel eerder hadden kunnen stoppen met het gebruiken van geweld.

Met de getuigenissen van de agenten willen de aanklagers het argument dat Chauvin simpelweg deed waarvoor hij was getraind - zoals zijn advocaten betoogden - onderuit halen voor de juryleden, die volgens persbureau AP "aandachtig" luisterden en aantekeningen maakten tijdens de getuigenis van politiechef Arradondo.

Advocaten: drugs droegen bij aan Floyds dood

De zwarte Floyd (46) werd op 25 mei vorig jaar door agenten geboeid en tegen de grond gewerkt na een melding dat hij met een vals briefje van twintig dollar sigaretten had gekocht. Een video van de stervende Floyd leidde wereldwijd tot massale protesten tegen racisme en politiegeweld.

Vorige week maandag begon de inhoudelijke behandeling van de zaak, ruim tien maanden na Floyds dood. In een van de eerste zittingen zeiden de advocaten van Chauvin dat in het bloed van Floyd hoge doses chemische stoffen zijn gevonden. Volgens hen droegen drugs bij aan zijn dood.

Ook zijn slechte gezondheid en verhoogd adrenalineniveau zouden van invloed zijn geweest, maar de aanklagers geloofden daar niets van.

Identiteit juryleden geheim

Chauvin wordt verdacht van moord zonder voorbedachten rade, doodslag en derdegraadsmoord, een term in het Amerikaanse strafrecht die wordt gebruikt als iemand onopzettelijk wordt gedood als gevolg van een gevaarlijke daad.

Van de 300 kandidaat-juryleden werden er vorige maand zeven vrouwen en vijf mannen uitgekozen om te oordelen over de schuld van Chauvin. Van de juryleden zijn er zes wit, vier zwart en twee multiraciaal. Hun identiteit is geheim. De verwachting is dat de zaak in ieder geval de hele maand april gaat duren.