Curlingmannen halen flink uit in eerste zege op WK

De Nederlandse curlingmannen hebben na zeven wedstrijden hun eerste overwinning op het WK curling te pakken. De ploeg van skip Jaap van Dorp was veel te sterk voor China: 10-2.

Nederland begon ijzersterk aan het duel met de Chinezen, die eerder op de dag zelf hun eerste zege hadden geboekt tegen Denemarken. Na twee ends stond het al 5-0 voor Nederland.

Daarna had Nederland de wedstrijd volledig onder controle en bouwde de voorsprong rustig uit. Na zeven ends had de Chinese skip genoeg gezien en had Oranje de eerste zege binnen.

Voorafgaand aan het WK blikten de Nederlandse curlingmannen vooruit op het toernooi in Canada: